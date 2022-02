Porosenko egy kalasnyikovval a kezében nevezte őrültnek Putyint

Petro Porosenko volt ukrán elnök a CNN-nek nyilatkozott egy kalasnyikovval a kezében. Többek között arról is beszélt, hogy az ukránok szabad emberek, és európai jövővel rendelkeznek. Arra a kérdésre, hogy szerinte meddig tudnak kitartani, azt mondta: örökre. A CNN tudósítása szerint Putyint őrültnek nevezte, és úgy fogalmazott, az orosz elnök nemcsak Ukrajna, hanem az egész világ ellen indított háborút.

“How long do you think you can hold out?”

“Forever.”

Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR

