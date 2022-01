Biden beszédet mond a Capitolium ostromának évfordulóján, Trump minden programját lemondta

Korábban úgy volt, hogy Trump is kiáll a sajtó elé, de ezt végül elnapolták.

Csütörtökön, január 6-án lesz egy éve, hogy a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump hívei megostromolták a Capitolium épületét, ahol a Kongresszus képviselői épp hitelesítették Joe Biden választási győzelmét. Az eseményeknek öt halálos áldozata volt (négy tüntető és egy rendőr), valamint több százan megsérültek.

A Reuters információi szerint események évfordulóján Joe Biden is beszédet mond majd, mely során a Fehér Ház közlése szerint reagálni fog Trump vádjaira is, melyek szerint a 2020-as választásokon csalással nyert a demokraták jelöltje. A tervek szerint az eseményen Biden alelnöke, Kamala Harris is felszólal majd.

Trump csalással vádolta meg Bident és a demokratákat, híveit is leginkább ezzel sikerült felhergelnie tavaly januárban, aminek eredményeként ők megostromolták az Egyesült Államok törvényhozásának épületét, amire 1812 óta nem volt példa.

Míg Biden és Harris a demokráciát fenyegető veszélyekre igyekeznek majd felhívni a hallgatóság figyelmét, a tavaly januári események kirobbantója, Trump váratlanul minden hivatalos programját lemondta január 6-ra, pedig előzetesen még arról volt szó, hogy a Mar-a-Lago-i birtokán ő is kiáll a sajtó képviselői elé. Az esemény azonban végül elmarad, az indoklás szerint azért, mert Trump január 21-én Arizonában teszi majd tiszteletét egy nagyobb rendezényen, ahol hasonló témában fog megszólalni.