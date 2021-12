Izraelben tesztelik, ami már Orbánnak is nehezen menne

A magyar kormányfő kulcskérdésnek tartja, hogy a harmadik oltás működjön, mert szerinte be fogunk sokallni egy idő után a sorozatos oltásoktól. Az elkövetkező hetekben Izraelben dőlhet el, hogy beigazolódnak-e Orbán Viktor reményei, a járvány elleni küzdelem laboratóriumában ugyanis kísérleti jelleggel hatezer ember kap negyedik dózist úgy, hogy arról nincs tudományos konszenzus.

Én kulcskérdésnek tartom ma, hogy a harmadik oltás működjön, mert be fogunk sokallni egy idő után. Tehát az oltás mégis bizalmi kérdés. Ha úgy nézek ki, mint egy ementáli sajt, már elnézést, akkor egy idő után… Meddig? Tizedik is lesz? Meg tizenötödik is? Vagy hogy lesz ez? Én nagyon bízom benne, hogy ez a harmadik, ráerősítő oltás, ez megfogja. Ha negyedikért kéne menni, már nekem is nehezen megy, tehát nagyon bízom benne, hogy a harmadik az omikronnal szemben is győztes lesz

– magyarázta Orbán Viktor a karácsony előtti sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök a kormányinfón elmondta, napirenden tartják ugyan a negyedik oltás témáját, de olyan szintre még nem jutott el az álláspontjuk kiérleltsége, hogy kormány-előterjesztés legyen belőle.

Ez hamarosan akár változhat, a kormányfő pedig választ kaphat a kérdésre, vajon kell-e újabb védőoltást felvennie a közeljövőben, a koronavírus elleni (Pfizer-)vakcina laboratóriumának számító Izraelben ugyanis teszt jelleggel elkezdték beadni a negyedik oltásokat, és két héten belül várják az első hivatalos adatokat a hatásukról.

Ezúttal a szó legszorosabb értelmében kísérletről van szó, mert amíg a harmadik dózisok esetében a gyógyszergyárak ajánlása alapján jártak el az izraeliek, úgy most nincs tudományos konszenzus arra vonatkozóan, hogy a negyedik adag beadása szükségszerű-e. Az izraeli kormány azzal érvel, hogy az emlékeztető oltás hatékonysága is elkezd csökkenni néhány hónap után, és ha túl későn hoznak meg ilyen kaliberű döntéseket, akkor a legveszélyeztetettebbek bajba kerülhetnek. Csakhogy a szakemberek figyelmeztetnek, egy idő után az oltások az immunrendszer fáradtságához vezethetnek, és a legidősebbek szervezete nem fogja tudni felvenni a harcot a koronavírus ellen.

Most még nincs baj, csak megelőznék azt

Orbán Viktor a kormányinfón úgy fogalmazott, nem tudni, hogy a harmadik oltás mennyivel hosszabbítja meg az első két oltásnak a hatékonyságát, erről jelenleg nincs tudományos konszenzus. Szerinte mindenki abban bízik, hogy hosszú ideig kitart a hatás.

Ezt mondták korábban nekünk egyébként, tehát a harmadik oltás elrendelése előtt az volt, nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi tudományos konszenzus is, hogy az egy jelentős megerősítést, és időhosszabbítást jelent. Majd meglátjuk

– fogalmazott.

A miniszterelnök sok más kormányfővel együtt most ismét árgus szemekkel figyelheti, mi folyik Izraelben, mert a jelek szerint az emlékeztető dózis sem feltétlenül ad hosszabb ideig védelmet, mint az első két adag, ahogy azt az orvosok remélték.

Mint ismert, Izraelt az év eleje óta nagy figyelem övezi, hiszen a hatékony vakcinabeszerzésnek köszönhetően az egész világot lekörözve itt haladt a legjobban a tömeges oltás, és a harmadik adagokkal is élen jártak. A 9,4 milliós ország lakosságának eddig 63 százaléka kapott két vakcinát (ennél sok nyugat-európai ország jobban teljesített, de csak később érték el ezt a szintet), 45 százalék pedig az emlékeztető oltáson is túl van. A harmadik dózisokat júliusban, tehát közel fél évvel ezelőtt kezdték el alkalmazni, tehát nekik van a legtöbb tapasztalatuk azok hatékonyságáról.

A harmadik dózis a várakozásoknak megfelelően nagyon megdobja a szervezet védettségi szintjét, és 90 százalékkal csökkenti a Covid-halálozás esélyét, a negyedik hullámot is ennek köszönhetően sikerült viszonylag gyorsan ellaposítani. De izraeli kutatók legfrissebb elemzése szerint a harmadik dózis által nyújtott védelem erősen csökkenni kezdett a 60 évnél idősebb korosztályban azoknál, akik már augusztusban, tehát négy hónappal ezelőtt felvették fel azt.

Az egészségügyi minisztériumnak eljuttatott és később kiszivárgott adatok alapján a delta variáns okozta fertőzések száma megduplázódott a háromszor oltottak körében 4-5 hónappal a harmadik oltás beadását követően. Ezzel együtt a betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is magas védelmet nyújtott a Pfizer oltóanyaga ennyi idő elteltével is.

A szakértőket az is aggasztja, hogy brit jelentések szerint az omikronnal szemben már a harmadik oltást követő 10. héten csökken a vakcinák hatékonysága, igaz, az omikron-fertőzöttek 50-70 százalékkal kisebb eséllyel kerülnek kórházba az előző variánsokhoz képest.

Az izraeli kormányt az ellentmondásos és helyenként aggasztó hírek cselekvésre kényszerítették, csakhogy amíg eddig a tudományra támaszkodva tudtak meghozni ilyen jelentőségű döntéseket, addig a negyedik oltások hatására vonatkozóan nincsenek kutatási eredmények. Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy az ország működőképességének és az állampolgárok egészségének érdekében belevágnak a kísérletbe.

Ugyanakkor bár Naftali Bennett miniszterelnök – aki a napokban maga is házi karanténba került a lánya fertőzöttsége miatt – kedden arról beszélt, soha nem látott mértékű fertőzési vihar közeledik Izraelben a koronavírus-járvány ötödik hullámával, és valóban rohamosan emelkedik az új fertőzöttek száma, az összkép ennél árnyaltabb.

Az országban eddig kétezer bizonyított vagy gyanús omikronos esetet találtak, de naponta minödössze 1-2 új áldozatot jelentenek, a pozitív tesztek aránya még ha lassan növekszik is, de bőven 5 százalék alatt van, és mindössze 137 koronavírusos beteget kezelnek kórházban. Közülük 85-en vannak súlyos állapotban, és 38-an szorulnak lélegeztetőgépre. A súlyos betegek 86 százaléka egyáltalán nem kapott védőoltást, és körükben a 60 évnél fiatalabbak között a beoltatlanok aránya 96 százalék.

Mindennek tudatában a negyedik oltás inkább tűnik túlzott elővigyázatosságnak, mintsem megdönthetetlen érvekkel alátámasztott kezdeményezésnek.

Negyedik oltás pró és kontra

A negyedik oltást elsőként 150 egészségügyi dolgozó kapta meg egy 6000 fős tesztcsoport tagjaként egy Tel-Avivhoz közeli kórházban hétfőn. Olyanok, akiknek mostanra a vérvizsgálatok alapján jelentősen csökkent a júliusi harmadik oltást követően az ellenanyagszintje. Eredetileg két hete kezdték volna a vizsgálatot, de lassabban érkeztek meg hozzá a megfelelő engedélyek.

A hivatalos tájékoztatás szerint a nemzetközileg is kiemelten figyelemnek örvendő kísérlet elsődleges eredményeit két héten belül megkapja az izraeli egészségügyi minisztérium, ezekből lehet majd következtetéseket levonni arra vonatkozóan, van-e értelme az újabb emlékeztető dózist beadni szélesebb körben.

A minisztérium szakértői testülete a múlt héten terjesztett elő egy javaslatot, hogy ajánlják fel a negyedik oltást az egészségügyi dolgozóknak, a 60 évnél idősebbeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek, de mivel nem állt rendelkezésre elég tudományos adat, elhalasztották a döntést. Az utolsó szót Nachman Ash, az ország járványügyi vezetője mondja majd ki, de sajtóértesülések szerint egyelőre csak a 70 évesnél idősebbek számára engedélyezi majd a negyedik adagot.

A mostani tesztet irányító orvosok szerint a legfontosabb kérdés, hogy miként befolyásolja a járvány alakulását az omikron, és mekkora védelmet nyújt ellene két vagy három oltás. Közleményük szerint kísérletük választ ad majd arra, hogy a negyedik oltás biztonságos-e és milyen reakciót vált ki a szervezetben. Kiderülhet az is, hogy mely korcsoportoknak és mennyi idő után érdemes negyedszer is jelentkeznie a vakcináért.

Jelen állás szerint nincs egyetértés a kutatók között abban, hogy van-e értelme most a negyedik oltással próbálkozni. Egyesek szerint van, mert a potenciális előnyei felülmúlják a lehetséges kockázatokat. Vannak viszont olyan vélemények is, miszerint bizonyos számú oltás után az immunrendszer egyszerűen elfárad, ami főként az idősebb korosztályban megnehezítheti a szervezet számára a vírussal szembeni ellenállást, ha valaki elkapja.

Az intézkedés kritikusai azt is hangoztatják, azért, mert a harmadik oltásokkal világelsőnek számított Izrael, még nem jelenti azt, hogy a negyedik oltásokkal is erőltetetten így kell lennie, ha annak nincs tudományos alapja. Sokan várnának még további adatokra, mondván, a jelenlegi hullám egyáltalán nem mondható jelen állás szerint veszélyesnek, tehát nincs miért kapkodni.

Kritika tárgya az is, hogy miközben a nyugati világ az emlékeztető oltásokra koncentrál, addig sok helyen, különösen Afrikában, az első adagok beadása is lassan halad, márpedig az omikron a példa arra, hogy ezeken a területeken újabb mutációk alakulhatnak ki. Az Egészségügyi Világszervezet többször is arra intette a fejlett országokat, hogy ne erőltessék a harmadik dózisok beadását addig, amíg a fejlődő országokban vakcinahiány van.

Mindeközben az izraeli egészségügyi minisztérium változtatott az oltási kampány egyik fontos szabályán, és mostantól az eddigi öt hónap helyett már a második oltást követő három hónap után fel lehet venni az emlékeztető dózist.

2022 elejére eldőlhet, milyen előnyökkel jár a negyedik oltás, de talán most először annak örülne mindenki, ha az izraeliek tévednének, és három oltással is hosszú ideig védettséget élvezhetnének az oltottak.