Brit elemzés: az omikron-fertőzöttek 50-70 százalékkal kisebb eséllyel kerülnek kórházba az előző variánsokhoz képest

A brit egészségügyi biztonsági hivatal (UKHSA) legfrissebb elemzése szerint az omikron-variánssal fertőzöttek 50-70 százalékkal kevesebb eséllyel szorulnak kórházi kezelésre és 31-45 százalékkal intenzív kezelésre a vírus korábbi változataihoz viszonyítva, írja a BBC.

Az ügynökség közölte azt is, hogy az előzetes eredmények bizakodásra adnak okot, de így is van esély rá, hogy jelentős számú ember kerül kórházba az omikron miatt.

A jelentésből kiderült az is, hogy az emlékeztető dózist követően 10 héttel 15-25 százalékkal csökken a védettségi szint, de az még így is magasabb, mint ha valaki csak két oltáson van túl, továbbá a kórházba kerülés és az elhalálozás esélye 10 hét után is marginális.

A kutatásban dél-afrikai, dániai, angol és skót adatokat elemeztek együttesen.