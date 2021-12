Gyógyszert kevert párja italába, mert nem akart „elkussolni”

Bizarr jelenet tárult a rendőrök elé, akiket december 7-én riasztottak egy floridai lakáshoz.

A jacksonville-i ingatlanban az 54 éves Alvis Parrisht találták, aki kis híján megmérgezte párját, William Cartert.

A nő Seroquel nevű antipszichotikumot (depressziós, mániás, skizofrén betegek kezelésére használt gyógyszert) kevert a férfi limonádéjába. Majd maga a tettes tárcsázta a hatóságokat. A rendőrök kiérkezésekor az elkábított férfi rettenetesen letargikus állapotban volt, folyamatosan fáradtságra panaszkodott. A nő – a helyi seriff hivatalában kiállított letartóztatási jegyzőkönyv szerint – a következőket mondta a zsaruknak:

Majd hozzátette azt is, hogy csak annyi szert kevert a férfi italába, hogy elhallgattassa, de aztán hívta is a rendőröket, nehogy áldozata meghaljon.

Amikor megbilincselve elvitték, Parrish – aki egyébként kilenc éve él a párjával – azt kiabálta: „csináljatok, amit akartok, de ha nem visztek el, megölöm” – írja az Independent.

A férfi már jobban van, Alvis Parrish ellen eljárás indult.

