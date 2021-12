Légifelvételen látszik igazán, milyen irdatlan pusztítást végeztek a tornádók Amerikában

Legalább hetven halottja van eddig a viharoknak.

Ahogy írtuk, legkevesebb harminc tornádót jelentettek péntek éjjel az Amerikai Egyesült Államok hat államában: Arkansasban, Illinoisban, Kentuckyban, Missouriban, Mississippiben és Tennessee-ben. A legutóbbi hírek szerint több mint hetven áldozata van eddig a viharoknak, és még több helyszínen tartanak a mentési munkálatok: Illinois államban például egy Amazon raktárépület például összedőlt, amelyben száz munkás dolgozott. Többen meghaltak, és még most is számos eltűnt embert keresnek, de összeomlott egy gyertyagyár Kentucky-ban és egy idősek otthona Arkansas-ban. A CNN drónfelvételeken mutatta be, micsoda pusztítást hagyott maga után a vihar a Kentucky állambeli Mayfield városában:

Kentucky katasztrófaelhárításért felelős igazgatója közölte, hogy ez az állam történetének legsötétebb napja. A hétvégén várhatóan folytatódik az ország jelentős részét sújtó szélsőséges időjárás, amely szakemberek szerint keleti irányba mozdul el.