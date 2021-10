A bebörtönzött Navalnij nyerte az idei Szaharov-díjat

Valószínűleg nem fogja tudni átvenni emberi jogi díját az orosz ellenzéki Alekszej Navalnij, aki jelen pillanatban is börtönbüntetését tölti hazájában. Márpedig a Deutsche Welle híre szerint ő kapta az Európai Parlament (EP) által évente kiosztott, a gondolat szabadságáért tevőknek adományozott Szaharov-díjat.

A díjat amúgy december 15-én vehetné át, ha szabadlábon lenne.

Az elismerést 1988-ban alapított az EP a szovjet disszidens után, azzal jelenleg 50 ezer euró (18,1 millió forint) jár. Azok a személyek vagy szervezetek kaphatják meg, akik/amik kiemelkedően sokat tesznek az emberi szabadságjogokért. Az idei jelöltek között volt a lap szerint a brit központú Global Witness környezetvédő szervezet, Jeanine Áñez volt bolíviai államfő, Szultana Haja nyugat-szaharai aktivista, valamint 11 afgán nő.

Navalnij díját az Európai Néppárt frakciója jelentette be egy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címzett üzenettel, miszerint engedje szabadon Navalnijt és a politikai foglyokat is. Navalnijt korábban nagy valószínűséggel az orosz állam akarta megmérgezni, majd miután ezt túlélte, és hazatért németországi gyógykezeléséből, egyből őrizetbe vették egy – szerinte politikailag motivált – ügy miatt. Végül 2,5 év elzárást kapott egy büntetőtelepen, szervezeteit pedig szélsőségesnek nyilvánították.

