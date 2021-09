Mumifikálta halott anyját egy osztrák férfi, hogy felvehesse a nyugdíját

A pincei fagyasztóban őrizte több mint egy évig elhunyt édesanyja holttestét egy osztrák férfi, hogy továbbra is fel tudja venni a nyugdíját, írja a Guardian.

A rendőrség közleménye szerint a nő demenciában szenvedett és tavaly júniusban halt meg 89 éves korában.

A gyanúsított korábban együtt élt anyjával Innsbruck közeli otthonukban.

Beismerte, hogy lefagyasztotta a nő holttestét annak érdekében, hogy ne legyen szaga. Ezt követően alaposan be is kötözte őt, hogy felszívódjanak a testnedvek. Végül macskaalommal kente be a testet, ami így mumifikálódott.

Amikor a férfi fiútestvére érdeklődött anyjuk hollétéről, azt hazudta, kórházban van.

Később havonta átvette az anyjának járó nyugdíjat a postástól, aki viszont a közelmúltban már látni szerette volna a kedvezményezettet. Miután a férfi ezt elutasította, a postás szólt a rendőrségnek.

A nő holttestét szombaton találták meg.

A férfi 2020 júniusától 50 ezer eurót vett fel nyugdíjként.

A boncolás kizárta, hogy ő ölte meg az anyját, így csalással és holttest elrejtésével vádolják.