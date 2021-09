Már 5 év feletti gyereket is olthatnak Szlovákiában

Ezt a szülőnek kell kérvényeznie, a kérelmet orvosnak is jóvá kell hagynia.

A szlovák egészségügyi miniszter jelentette be, hogy csütörtöktől az 5 évnél idősebb gyerekeket is be lehet oltani koronavírus ellen – írja az Új Szó. Vladimír Lengvarsky hangsúlyozta, az oltás felvétele önkéntes, a gyerekek beoltása szülői engedélyhez kötött. A gyermek oltását jóvá kell hagynia kezelőorvosának vagy egy szakembernek.

A gyermekek a vakcinadózis egyharmadát kapják. A miniszter azt mondta, ő javasolja a gyerekek beoltását és a vakcinát – elmondása szerint – saját, 12 évnél fiatalabb gyerekeinek is beadatja.

Ezt kérték a szakemberek, a gyermekorvosok és más olyan orvosok is, akik az oltással és a gyermekek egészségvédelmével foglalkoznak. Ez a döntés ahhoz járul hozzá, hogy meg tudjuk védeni főleg a gyermekeknek azt az érzékeny csoportját, amelynek az oltás nélkül problémái lehetnének a Covid-19 betegséggel.

Az egészségügyi miniszter azt is bejelentette, hogy hétfőtől már Szlovákiában is felvehető a harmadik oltás, ha eltelt legalább nyolc hónap a második dózis beadása óta.

Azt először az egészségügyi dolgozók kapják, majd a immunbetegek, a szociális otthonok lakói, a tanárok, az iskolák alkalmazottai, a 60 éven felüliek következnek, végül a lakosság többi tagja is megkaphatja a vakcinát.

Hiszem azt, hogy a többi ország tapasztalatai alapján segít kialakítani a beoltottak még nagyobb védelmét, amellyel csökkenthetjük a kórházak esetleges leterheltségét

– mondta a miniszter. A harmadik oltáshoz Moderna- vagy Pfizer-vakcinát használnak Szlovákiában.