A tálibok megalakították az ideiglenes afgán kormányt

Hasszán Ahund vezetésével (kiemelt képünkön jobbra egy archív fotón) megalakult az új, átmeneti afgán kormány – jelentették be a tálibok kedden a BBC híradása alapján. Egyik helyettese Abdul Gáni Baradar, a tálib mozgalom társalapítója lett, a másik pedig Abdul Szalam Hanafi.

A védelmi miniszter Mahammad Jakub, a néhai tálib társalapító, Omár Molla fia lesz. Amír Hán Muttaki lesz az új afgán kormány külügyminisztere, Sír Mohammad Abbász Sztanikzai pedig a helyettese. Zabihullah Mudzsáhid, a tálib radikálisok eddigi szóvivője a kulturális és tájékoztatási tárcát kapta.

A belügyminiszteri posztot Sziradzsuddin Hakkáni kapja, akit az FBI is keres: egy 2008. januári, kabuli szálloda elleni támadás ügyében szeretné kihallgatni, melyben egy amerikai állampolgár is életét vesztette. Haqqani állítólag részt vett a Hamid Karzai korábbi afgán elnök elleni 2008-as merénylet megtervezésében is. Hakkáni-hálózatot az Egyesült Államokban külföldi terrorszervezetként tartják számon.