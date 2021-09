Megvan, ki fogja vezetni az új afganisztáni kormányt

Abdul Ghani Baradar, a tálib mozgalom társalapítója fogja vezetni az új afgán kormányt – közölték pénteken az iszlamista politikai mozgalomhoz köthető források. A Tolo News afganisztáni hírportál híradását a Reuters is átvette.

Az iszlamista csoport pénteken azt is közölte, hogy tovább harcol a Pandzsir-völgyben megmaradt ellenállókkal, és igyekszik megakadályozni a gazdasági összeomlást is. Három különböző tálib forrás közlése szerint Baradarhoz az új kormányban csatlakozik majd Mohamed Jaqub, a néhai tálib társalapító, Mullah Omar fia és Ser Mohamed Abbasz Sztanekzai is.

Az összes vezető megérkezett Kabulba, ahol a kormányalakítás bejelentésének előkészületei a végső szakaszban vannak

– mondta egy névtelenséget kérő tálib tisztviselő.

Haibatullah Akhunzada, a tálibok legfőbb vallási vezetője vallási kérdésekre és az „iszlámnak megfelelő kormányzásra” fog összpontosítani – közölte egy másik tálib forrás.

A Tálibán mozgalom, augusztus 15-én foglalta el Kabult, miután végigsöpörtek az ország nagy részén. Nehezen leküzdhető ellenállással lényegében egyedül a fővárostól északra fekvő Pandzsir-völgyben találkoztak, ahol a mostanra súlyos harcokról és halálos áldozatokról számoltak be.

Baradar augusztus 17-én, két nappal Kabul elfoglalása után tért vissza Afganisztánba, ahol nem járt kerek húsz éve, a tálib uralom 2001-es bukása óta.