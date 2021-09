Boris Johnson: Elfogadhatatlan, ami az angol játékosokkal történt Magyarországon

Teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosok rasszista bántalmazásnak voltak kitéve Magyarországon csütörtök este – írta Boris Johnson pénteken Twitteren. A brit miniszterelnök hozzátette: sürgeti a FIFA-t, hogy határozottan lépjenek fel az ügyben a felelősökkel szemben, biztosítva, hogy ez a fajta „szégyenteljes” viselkedés eltűnhessen a futballból.

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.

I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2021