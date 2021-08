Mikrofonokkal és kamerákkal az AK-47-esek ellen – százával menekülnek az újságírók Afganisztánból

Szürreális, már-már paródiba illő jelenet játszódott le egy afganisztáni televízió politikai vitaműsorában. A tálib hatalomátvételről beszélő műsorvezető közölte a nézőkkel, hogy nem kell félniük a táliboktól, őszinteségét azonban erősen megkérdőjelezte, hogy morcos tekintetű tálib harcosok magasodtak fölé fenyegetően, fegyverrel a kezükben.

A felvételt a BBC újságírói osztották meg a Twitteren.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021