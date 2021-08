WHO-főigazgató: A negyedik hullám már elindult

Egészségügyi, gazdasági, és társadalmi területen támad meg bennünket a koronavírus negyedik hulláma. Ha nem leszünk éberek, akkor három fronton támadhat meg minket a vírus. Ha az oltással még nem rendelkezők egy része beoltatja magát, akkor biztonságosabban várhatjuk a negyedik hullámot, vagyis az oltatlanokon múlik, hogy ne kelljen korlátozó intézkedéseket bevezetnünk – mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter mai sajtótájékoztatóján a Portfolio.hu tudósítása szerint, amit a WHO főigazgatójával közösen tartott.

A vakcina kapacitáskérdés lesz a jövőben is, Szijjártó állította, jövő év végén már üzemelni fog a magyar oltóanyaggyár. Ott Szputnyikot és Sinopharmot tudnak majd előllítani.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt mondta, hogy a negyedik hullám már elindult a világban. A WHO az átoltottság növelését szorgalmazza, de világszinten a vakcinák méltánytalan elosztása (a fejletlen országoknak kevés jutott eddig) gondot okozhat. Eddig 4,8 milliárd dózist adtak be, amelynek 75 százalékát 10 országban adták be. Afrikában az átoltottság kisebb, mint 2 százalékos, mondta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója a tudósítás szerint.