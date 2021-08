Afgán nők a szögesdrót kerítésen dobják át gyermekeiket a kabuli reptéren

Megrázó beszámolót közölt a SkyNews a kabuli reptéren kialakult drámai helyzetről. A lapnak egy magas rangú tisztviselő többek közt arról számolt be, hogy előfordult,

a nők átdobják kisgyermekeiket a szögesdrót kerítésen, arra kérve a brit katonákat, hogy vigyék őket magukkal.

A beszámoló szerint több gyerek fennakadt a szögesdróton.

Terrified parents pass babies through razor wire at Kabul airport to escape Taliban pic.twitter.com/joRQY7Esok

— The Independent (@Independent) August 19, 2021