Kiutasítják a BBC moszkvai tudósítóját

Az orosz állami média szerint a jelenleg Moszkvában tartózkodó Sarah Rainsfordnak a hónap végén, amikor akkreditációja lejár, távoznia kell az országból. A BBC elítélte Oroszország azon döntését, hogy nem hosszabbította meg egyik tudósítójának vízumát, és ezt a „médiaszabadság elleni közvetlen támadásnak” nevezte. A csatorna sürgette az orosz hatóságokat, hogy vizsgálják felül Sarah Rainsford „kiutasítását”. Rainsford tapasztalt külföldi tudósító, aki korábban Havannában, Isztambulban és Madridban dolgozott.

A Rosszija-24 állami műsorszolgáltató számolt be először a döntésről csütörtök este, válasznak nevezve azt arra, hogy állítólag a britek többször is megtagadták orosz újságírók vízumkiadását, valamint azokra a korábbi fenyegetésekre, hogy a brit médiahatóság megfoszthatja engedélyétől az orosz állami finanszírozású RT műsorszolgáltatót. A jelentés azt is állította, hogy az RT és az állami tulajdonú Szputnyik tudósítóit nem akkreditálták az eseményekre. A moszkvai brit nagykövetség azonban tagadta, hogy orosz újságírókat diszkrimináltak volna az Egyesült Királyságban, és Rainsford tényleges kiutasítását „retrográdnak” és „indokolatlannak” minősítette.

Sarah Rainsford kiutasítása a médiaszabadság elleni közvetlen támadás, amelyet fenntartás nélkül elítélünk. Sarah egy kivételes és bátor újságíró. Folyékonyan beszél oroszul, független és mélyreható tudósításokat nyújt Oroszországról és a volt Szovjetunióról

– mondta Tim Davie, a BBC főigazgatója.

A brit külügyminisztérium a lépést az orosz hatóságok újabb indokolatlan lépésének minősítette.

Maga Rainsford szerint egy szélesebb körű diplomáciai és politikai játszmába keveredett:

Nem számítottam rá, hogy ez fog történni. Voltak egyértelmű jelek az orosz média számára – az utóbbi időben valóban komoly problémákkal szembesültek az orosz független újságírók –, de eddig a külföldi sajtó valahogy védve volt mindettől. Ez egyértelmű jele annak, hogy a dolgok megváltoztak. Ez egy újabb igazán rossz jele az oroszországi helyzetnek, és egy újabb visszalépés az Oroszország és a világ közötti kapcsolatokban, valamint annak is a jele, hogy Oroszország egyre inkább bezárkózik önmagába.

– mondta a BBC Radio 4 Today című műsorában.