87 évet is kaphat az állatorvos, aki rendszeresen fajtalankodott a rábízott kutyákkal

A közkedvelt floridai doktor gyermekpornográf tartalmak miatt bukott le, a többi szönyűség csak később derült ki.

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon egy floridai állatorvos, miután kiderült, hogy rendszeresen fajtalankodott a rábízott állatokkal, többnyire kutyákkal.

Az esetről a Vice számolt be, cikkükben azt írják, a Prentiss Madden nevű férfit még márciusban tartóztatták le és indítottak ellene nyomozást három vádpontban.

Ezek között volt gyermekpornográf tartalom birtoklása, azok tovább adása, valamint annak a vádja, hogy olyan videókat készített amelykben állatokat zúznak össze.

Ez utóbbi fogalmát crush videoként határozzák meg és illegális fétistartalomnak számít. A Vice írása szerint ezekben a videókban elsöprő többségben tényleg csak annyi látható, hogy valaki egy kistestű állatot halálra tapos. Itt egyébként érvényben van a kitétel, hogy az apró, gerinctelen állatok, mint például poloskák vagy csótányok összezúzása és videóra vétele nem illegális, a legtöbben azonban érthető módon már ezt is nehezen tolerálják.

A hatóságok 2020 májusában szálltak rá az állatorvosra és az erőfeszítéseiket hamar siker koronázta: több mint 1600 felhőben tárolt fájlt találtak, amelyek a férfihoz voltak köthetők, ezek elsöprő többsége gyermekpornográf tartalom volt, amelyeket 2018 júniusa és 2020 februárja között halmozhatott fel.

Az eljárás során aztán az is kiderült, hogy a gazdák körében elképesztő népszerűségnek örvendő Madden rendszeresen abuzálta az állatokat, a nyomozati anyag szerint szexuális segédeszközökkel, kézzel és a péniszvel is fajtalankodott a rábízott kutyákkal, amelyekről fotókat is készített. Mindezt ráadásul az őt alkalmazó állatkórházban tette, ami tökéletes terep volt számára. A koronavírus miatti korlátozások miatt ugyanis mint a legtöbb hasonló intézményben, náluk is az a szabály volt érvényben, hogy a kórház személyzetén kívül senki nem tartózkodhat az intézményben, a kezelésre hozott állatokat a gazdáknak az ajtó előtt kellett hagyniuk.

Ez a legundorítóbb az egészben, senki nem tudja, mi történhetett odabent. Borzasztó ez az egész

– mondta a Vice-nak egy nő, aki rendszeresen vitte az ominúzus intézménybe a kutyáját. Ő és a hasonló cipőben járó gazdák most minden erejükkel azon vannak, hogy kiderítsék, hozzányúlhatott-e a saját kedvencükhöz a letartóztatott férfi.

Prentiss Madden ügyében ez év októberében hirdet ítéletet a bíróság, tetteiért akár 87 évre is rács mögé kerülhet.