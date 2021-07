Az anyja mellől, az utcáról próbáltak meg elrabolni egy kisfiút New Yorkban

Egy nő a három gyermekével sétált a New York-i Queens egyik utcáján július 15-én este. Egy út szélén parkoló autóból hirtelen egy férfi ugrott ki, odarohant a családhoz, ölébe kapta az egyik gyereket, akit az autóba gyömöszölt – írja a BBC.

🚨WANTED for ATT. KIDNAPPING: On Thurs, 7/15, at 8PM, in front of 117-02 Hillside Av in #Queens, the two perps (pictured) picked up & placed a 5 y/o victim in the back of their car. The victim’s mother retrieved her child through the window and the perp’s fled in the vehicle. pic.twitter.com/0NULpjZyBV

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 16, 2021