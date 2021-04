Kínai katonák érkezhetnek Afganisztánba, ha távozik az USA

A bejelentett amerikai és NATO-kivonulás után akár totális káosz is jöhet Afganisztánban. Kína már erre készül, békefenntartókkal óvná ujgur területeit a beszivárgó iszlamistáktól.

Joe Biden amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy 2021. szeptember 11-ig a maradék amerikai katonákat is kivonnák Afganisztánból. A 20 éve tartó háború lezárása azonban olyan hatalmi harcokat vagy akár vákuumot eredményezhet, ami a szélsőséges iszlamisták megerősödésével járhat. Ettől tart Kína is a South China Morning Post szerint,

ezért benne van a pakliban, hogy kínai békefenntartók érkeznének az országba az amerikaiak távozta után.

Kína főleg amiatt feszeng, hogy az északkeleti ujgur régióiba átszivároghatna az iszlamisták erőszakja (ami persze nehéz úgy, hogy sok bizonyíték szerint Peking koncentrációs táborokba záratta az ujgur lakosság jelentős részét). Mindenesetre 2018-ban már kiképzett a kínai állam egy afgán hegyi hadosztályt, részben azért, hogy megállítsák a hegyeken át Kínába tartó al-Kaida- és Iszlám Állam-harcosokat.

Kapcsolódó Bejelentették Amerika és a NATO kivonulását Afganisztánból Joe Biden arról beszélt: ideje befejezni Amerika leghosszabb háborúját.

Szun Csi, a Sanghaji Társadalomtudományok Akadémiájának kutatója szerint Kína egy káoszba süllyedő Afganisztántól, az onnan kiinduló fegyver- és drogcsempészettől tart. Szun szerint ha nagyon kitörne az anarchia, Kína – az ENSZ-szel összhangban – akár békefenntartó csapatokat is küldhetne az országba.

A kínai külügy hivatalosan azt állítja, az USA a felelős mindenért, ami Afganisztánban történik a kivonulás közben és után, és továbbra is tiszteletben kell tartaniuk az ország területi integritását és függetlenségét. Mindenesetre az USA és a NATO csapatainak kivonulása után nagy tülekedés fog indulni az afganisztáni befolyásért a kínaiak, oroszok, pakisztániak és indiaiak között. Vang Csin, a kínai Csarhar Intézet kutatója szerint az nem valószínű, hogy Kína és az Egyesült Államok együttműködnek a jövőben Afganisztán biztonsága ügyében. Az USA inkább elengedné a régiót és a csendes-óceáni térségre koncentrálna, hogy ott tartsa kordában Pekinget.

Olaszország is kivonul A következő napokban megkezdődik a Kabulban és Herat térségében szolgáló, több mint nyolcszáz fős olasz kontingens kivonása Afganisztánból – jelentette be Lorenzo Guerini olasz védelmi miniszter pénteken. A védelmi tárca vezetője adatai szerint 895 olasz katona hagyja el Afganisztánt. A kontingens 2001 óta volt jelen az ázsiai országban. Lorenzo Guerini megemlékezett az Afganisztánban meghalt 54 olasz katonáról is. Az Afganisztánból távozó kontingens tagjait más nemzetközi missziókba irányíthatják át, elsősorban Irakba és Afrikába. Olaszország az iraki nemzetközi békefenntartó erők vezetésére pályázik, az amerikaikat váltva jövőre. Jelenleg olasz parancsnoksága van a Libanonban és Koszovóban szolgálatot teljesítő nemzetközi misszióknak. (MTI)

(Kiemelt képünk illusztráció, azon a kínai hadsereg egységei láthatóak a kínai-indiai határon.)