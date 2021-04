Német sajtó: AstraZenecával oltják be Angela Merkelt

Angela Merkelt pénteken oltják be koronavírus ellen, és német sajtóinformációk szerint az AstraZeneca vakcináját kapja meg – írja a Politico. A kancellár szóvivője nem kívánta megerősíteni az értesülést.

Németországban jelenleg csak a 60 év felettiek kapják ezt az oltóanyagot, a fiatalabb korosztályok esetében vizsgálják a ritka vérrögképződéssel kapcsolatos lehetséges összefüggést. Az azonban, hogy a német kancellárt is AstraZenecával oltják be, segíthet visszaadni a vakcinába vetett bizalmat, jegyzi meg a Politico.

Csütörtökön egy másik fontos német politikust oltottak be: Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Ő a Pfizer oltását kapta, az egyik bizottsági szóvivő pedig kiemelte, hogy von der Leyen nem részesült különleges bánásmódban – előtte már 2,6 millió belgát beoltottak a Pfizer vakcinájával.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021