Magyarország vizsgálja be a szlovák Szputnyik-vakcinákat

Szijjártó Péter segítséget ígért a szlovák pénzügyminiszternek.

Barátként méltatta Szijjártó Péter a szlovák pénzügyminisztert, aki azért jött Budapestre, mert mindenképpen azt próbálja elérni, hogy ne kelljen visszaküldeni az orosz vakcinákat. A külügyminiszter a Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón kiemelte, Magyarországnak is érdeke, hogy szomszédai sikeresen védekezzenek a koronavírus-járvány ellen.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország jobban és többet olt, mint mások, mert több oltóanyaga van, hiszen keletről is vásárolt vakcinát. A magyar külügyminiszter közölte, szívesen segített a keleti vakcinák beszerzésében, most pedig abban segít, hogy Magyarország vizsgálja be Szlovákia orosz vakcináit, mert ehhez megvan a kapacitásunk, tudásunk.

Igor Matovic arról beszélt, hogy Magyarország egyfajta példakép az oltásban, éppen azért jött segítséget kérni a Szputnyik V-vakcinák bevizsgáltatásához. A volt kormányfő azt mondta, kötelességének érezte, hogy lépjen, mert Szlovákiában már hat hete hűtőben tárolják az orosz vakcinákat, ahelyett azokkal életeket mentenének.

Előzőleg a szlovák hatóság a Szlovák Tudományos Akadémia laboratóriumára bízta a vizsgálatot, amelynek eredménye Igor Matovic szerint megkárosította a Szputnyik V vakcina jó hírét a világsajtóban. Matovicot egykori pénzügyminisztere, Eduard Heger kormányfő bízta meg azzal, hogy mérje fel az egyes oltások aktuális piaci elérhetőségét és a magyar partnerekkel vitassa meg a Szputnyik V elbírálásának lehetőségét.

Az Új Szó azt írja, a szlovák kormányfőnek abszolút prioritás az emberek életének, egészségének védelme, a tömeges oltás, ami a nyájimmunitás előfeltétele és azzal is tisztában van, hogy sokan a Szputnyik V vakcinával oltatnák be magukat, ezért az állam kötelessége biztosítani ezt az oltóanyagot a kívánt mennyiségben és minőségben.