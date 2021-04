Napi 3 millió oltást adnak be az USA-ban

Január 20-i hivatalba lépése óta már 150 millió koronavírus elleni oltást adtak be az Egyesült Államokban – jelentette be helyi idő szerint kedden a Fehér Házban Joe Biden amerikai elnök.

Mi vagyunk az első olyan ország, amelyben 150 millió oltást adtak be, és az első ország, ahol több mint 62 millió ember az összes szükséges oltását megkapta

– fogalmazott az elnök.

Biden ismét kijelentette: hivatalba lépésének 100. napjára el kell érniük a 200 milliós határt. Ez április végén esedékes.

Az elnök arról is beszélt, hogy az oltóanyagkészletek biztosításával, az oltás beadására alkalmas emberek mozgósításával és oltóközpontok létrehozásával sikerült elérniük, hogy naponta átlagosan 3 millió amerikait oltanak be.

Bejelentette azt is, hogy két héttel az eredetileg kitűzött május 1-jei határidő előtt, már április 19-ére elérhetővé teszik az oltást minden felnőtt számára az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül minden felnőtt jogosulttá válik arra, hogy regisztráljon és megkapja az oltását.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltások terén elért eredmények ellenére az új fertőzések és a kórházban kezeltek száma továbbra is nő. „A vírus azért terjed, mert túl sok olyan ember van, akik azt gondolják, hogy már a célnál vagyunk” – fogalmazott az elnök, hozzátéve: sok munkát kell még elvégezni, hogy a célhoz érjenek. „Jelenleg élet-halál harcot vívunk a vírus ellen. Amíg több embert be nem oltunk, arra van szükség, hogy mindenki mossa a kezét, tartsa az előírt szociális távolságot és viseljen maszkot” – hangsúlyozta.

Az elnök arra is emlékeztette az embereket, hogy az esetek nagy részében kétdózisú oltást kapnak és a teljes védettség nem alakul ki az első adag vakcina beadása után. „Hetek telhetnek el az első után a második oltás megszerzéséig, amely teljes védelmet nyújt” – mondta Biden.

Az elnök elismeréssel beszélt Mitch McConnellről, az amerikai szenátusban kisebbségben lévő republikánusok vezetőjéről is, aki az elmúlt időszakban sokat tett azért, hogy minél több vonakodó republikánus férfit bátorítson az oltás felvételére. Biden szerint erre azért van különösen nagy szükség, mert a közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy a fiatal, republikánus férfiak közül sokan úgy gondolják, hogy nem oltatják be magukat.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) keddi adatai szerint az Egyesült Államokban eddig 168 592 075 adag koronavírus elleni vakcinát adtak be, 108 301 234 ember kapott legalább egy adag oltást és 63 016 976 ember minden szükséges oltását megkapta.