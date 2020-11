Egy hét alatt a felére csökkent az új fertőzöttek száma Hollandiában

Hollandiában egy hét alatt 46 százalékkal csökkent az újonnan azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, három héttel a szigorított korlátozó intézkedések és lezárások után – írta hétfőn a helyi sajtó alapján az MTI.

A holland közegészségügyi hivatal adatai szerint hétfőn 4702 fertőzöttet regisztráltak, csaknem fele annyit, mint egy héttel ezelőtt. A statisztikák szerint továbbra is Hága, Amszterdam és Rotterdam a legfertőzöttebb nagyváros. Ugyanakkor a kórházi ápolásra felvett betegek aránya 9 százalékkal nőtt vasárnapról hétfőre, azonban az elmúlt hét adataihoz képest ez a szám is csökkenőben van.

Ugyancsak hétfőn 40-en haltak bele a járvány okozta betegsége, míg a múlt héten a halálozások száma napi átlagban 83 volt. A 17, 5 millió lakost számláló országban a vírus helyi megjelenése óta 414 745 ember fertőződött meg, széles körű tesztelés június elején kezdődött csak.

Az RTL Niews holland hírszolgáltató által elvégzett közvélemény kutatásból az derült ki, hogy a hollandiai lakosok mintegy háromnegyed része betartotta a higiénia és távolságtartási szabályokat. A megkérdezettek 70 százaléka szerint viszont a helyi hatóságoknak jóval szigorúbban kéne ellenőriznie az előírások betartását.

Hollandiában október óta zárva tartanak a vendéglátó egységek és ez december közepéig így is marad. November elején bejelentették azt is, hogy bezárnak a múzeumok, a koncerthelységek, a kultúrházak, valamint az állatkertek, a színházak, a mozik, az uszodák és a kaszinók is – ezek a korlátozások két hétig maradnak érvényben. A fitness klubok, a fodrászatok és kozmetikai üzletek továbbra is fogadhatnak vendégeket.

A szomszédos Belgiumban is csökken az új fertőzöttek száma hétfőn közzétett, a múlt hétre vonatkozó adatok szerint 40 százalékos visszaesést mutatnak, az azt megelőző hét statisztikáihoz viszonyítva. Október 30. és november 6. között napi átlagban közel 9500 ember fertőződött meg. A halálesetek azonban az utóbbi hét nap alatt megduplázódtak, ami 179 halálesetet jelentett napi átlagban.

A kórházi felvételek száma sajtóinformációk szerint a múlt héten tetőzött, azóta csökkenőben van, ami a szakértők szerint a három hete bevezetett lezárásoknak köszönhető. A kórházi telítettség miatt október eleje óta 80 fertőzött beteget szállítottak át németországi egészségügyi intézményekbe gyógykezelés céljából.

Kiemelt kép: Nicolas Economou/NurPhoto/NurPhoto via AFP