Nem sokan számítanak Trump győzelmére, de a magyarok igen

Huszonnégy országban végzett felmérést az Ipsos arról, hogy az ott élők kire szavaznának a jövő keddi amerikai elnökválasztáson. Az összes (18500) megkérdezett 48 százaléka a demokrata Joe Bidenre voksolna, míg a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpra mindössze 17 százalék. Magyarországon 33:23 arányban nyerne Biden.

A kéttucatnyi országból 22-ben azok vannak többségben, akik Bident támogatják, csak Oroszországban nyerne Trump, míg Lengyelországban döntetlenre végezne a két jelölt. Ugyanakkor Nagy-Britanniában 59:14, Franciaországban 50:10 arányban, Németországban 62:10, de még Brazíliában is 39:20 arányban a demokrata jelölt győzne.

A közvélemény-kutató azt a kérdést is föltette, hogy a válaszadók kinek a győzelmére számítanak. Itt is hasonló eredmények születtek, azzal a különbséggel, hogy az oroszok és a lengyelek mellett a magyarok többsége is Trumpot tartja esélyesebbnek: 35 százalékuk gondolja így, és 29 százalék számít Biden győzelmére.

Tény, hogy a magyar kormány Trump újrázásáért szorít, olyannyira, hogy Orbán Viktor korábban azt mondta, nincs is B terve.

A 24 ország összes megkérdezettjét nézve viszont Biden az esélyesebb: 39 százalék várja őt befutónak, míg 27 százalék a jelenlegi elnököt.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd