Minszk: hétfő este ismét összecsapott a rendőrség a tüntetőkkel

Ismét összecsapott a rendőrség a tüntetőkkel Minszkben hétfő este – számolt be több hírügynökség. Szemtanúk a Reuters hírügynökségnek elmondták, hogy a rendőrök tüntetőket emeltek ki a tömegből, és gumibottal ütötték őket. Több mint harminc embert őrizetbe vettek.

Belarus is still protesting, thousands of people are outside all over the country despite the brutalities of police. Gas, rubber bullets, flashbang grenades are widely used; dozens arrested. People who couldn't get to Minsk center are building barricades at Puskinskaja metro pic.twitter.com/OZIEkVegUi

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2020