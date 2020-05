Harminc napig nem lenne szabad szexelnie a koronavírusból felgyógyult betegeknek

A csókolózás is kilőve.

A felgyógyult koronavírusos betegeknek harminc napig kerülnie kellene a szexuális együttlétet, ha nem akarják továbbadni a fertőzést – állítja Veerawat Manosutthi egészségügyi szakértő egy nemrég készült kutatás alapján. A Mirror cikke szerint a szakember arra hivatkozik, hogy nemrégiben kutatók arra jutottak, hogy az új típusú koronavírus spermával is terjed.

Manosutthi azt is elmondta, hogy akik úgy gondolják, hogy nem kapták el a fertőzést, azok is használjanak óvszert, és a csókolózást is ajánlatos kerülni, mivel a vírus cseppfertőz, így a nyállal igen könnyű átadni, ugyanezen okból az éltel és ital megosztása sem ajánlatos. A hivatkozott kutatásban egy kínai kórház harmincnyolc koronavírusos férfibetegétől vettek spermamintákat, és arra jutottak, hogy ezen férfiak tizenhat százalékának spermájában kimutathatók voltak a vírus nyomai, de úgy vélik, a valós arányok ennél még magasabbak lehetnek, és általában sem lehet kizárni, hogy az elsősorban nem szexuális úton terjedő betegségek ne fertőzhetnének a genitális szakaszon keresztül is.

