Már százezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg világszerte

Az országos tesztelés részadatai alapján is enyhítene a budapesti korlátozásokon a Semmelweis Egyetem rektora, aki a 24.hu-nak arról is beszélt, hogy miért nem volt tetőzése a koronavírus-járványnak. Novemberre szeretne vakcinát, amit nem tenne kötelezővé, és első körben a fiataloknak sem adatná be.