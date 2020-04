Máltán egy napja nincs új fertőzött, óvatos lazításba kezdenek

Egyetlen új koronavírus-fertőzést sem észleltek Máltán az utóbbi 24 órában, első alkalommal azóta, hogy a járvány felütötte a fejét a szigetországban — jelentette be vasárnap Chris Fearne egészségügyi miniszter.

A tárcavezető sajtótájékoztatón elmondta, a következő napokban — számokra és tudományos elemzésekre alapozva — megkezdik néhány korlátozás feloldását.

A nagyjából félmilliós lélekszámú Máltán március 7-én diagnosztizálták az első koronavírus-fertőzöttet, és azóta csaknem 450 esetről tudnak hivatalosan. Négy idős, krónikus betegségektől szenvedő fertőzött halt bele a vírus okozta szövődményekbe.

Máltán is bezárták az iskolákat és a repülőtereket, betiltották a csoportosulásokat, és bezártak a nem létfontosságú cikkeket forgalmazó üzletek. A járvány ellenére tovább működtek azonban a gyárak, és nem álltak le az építkezések sem, sőt a strandokra is lehetett járni az utóbbi hetekben is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrég elismerően szólt Máltáról, ahol az egyik legkiterjedtebb koronavírus-tesztelést hajtották végre az egészségügyi hatóságok: 1000 lakosra nagyjából 39 teszt jutott, aminél nagyobb arányú szűrést csak Luxemburgban és Izlandon végeztek eddig.

Kiemelt kép: Getty Images