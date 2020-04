Florida állam nélkülözhetetlennek ítélte, így a járvány ellenére folytatódhat a pankráció

Noha Florida a kritikák szerint sokáig késlekedett a járványügyi intézkedések meghozatalával, miután Donald Trump az Egyesült Államok valamennyi tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította, immár ott is szigorú korlátozások léptek életbe, többek között a nem nélkülözhetetlen tevékenységet folytató vállalatoknak is be kellett zárniuk kapuikat.

Meglepő módon Ron DeSantis kormányzó a világ legnagyobb pankrátorszervezetét, a WWE-t azonban nélkülözhetetlennek ítélte, így az orlandói Performance Centerben tovább folytatódhatnak a pankrációs műsorok felvételei – igaz, egy ideje már élő közönség nélkül.

Orange megye polgármester, Jerry Demings újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pankrációt első körben még nem sorolták az alapvető fontosságú üzleti tevékenységek közé, később azonban a kormányzói hivatal változtatott az álláspontján. A döntés okáról további részleteket nem közöltek, a WWE viszont azzal magyarázta, hogy műsoraik családokat hoznak össze, reményt, elszántságot és kitartást adnak az embereknek, emellett pedig megteszik a megfelelő óvintézkedéseket előadóművészeik és a technikai személyzet biztonsága érdekében. Ezzel együtt a cég megerősítette, hogy egyik előadójuk koronavírustesztje korábban pozitív eredményt hozott, ám azt állítják, hogy már meggyógyult.

Egy meccs a hétfő esti műsorból:

