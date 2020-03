Több mint 240 napig pusztított tűzvész Ausztráliában, most eloltották az utolsó tűzfészket is

Az utóbbi hónapok pusztító bozóttüzei által leginkább sújtott Új-Dél-Wales államában az utolsó tűzfészket is eloltották a tűzoltók – jelentette a helyi hatóság. Így 2019 júliusa óta most először fordult elő, hogy nincs aktív bozóttűz az ausztrál államban, ahol több mint 240 napig pusztított a tűzvész – írja a CNN.

For the first time since early July 2019, there is currently no active bush or grass fires in #NSW. That’s more than 240 days of fire activity for the state. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/NpjF3lAHKa

— NSW RFS (@NSWRFS) March 2, 2020