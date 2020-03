Koronavírus: saját belügyminisztere utasította el Merkel kézfogását

A Twitteren osztották meg azt a videót, amelyen a német kormány ülése előtt Angela Markel kancellár köszönéskor kezet nyújt Horst Seehofer belügyminiszternek, aki feltett kézzel jelzi neki, hogy nem szeretne kezet rázni vele.

Merkel egy pillanat habozás után szintén feltartott kézzel jelezte, hogy megérette az üzenetet, majd helyet foglalt és elindította a kormányülést.

No more handshakes, people. Not even if it’s Chancellor Merkel.pic.twitter.com/yP3zEwvMop

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 2, 2020