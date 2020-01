Farkaskölyköt és cibetmacskát is árultak a kínai piacon, ahonnan elindult a koronavírus

Egy kínai származású, de Amerikában élő fotós rakott ki olyan képeket a Twitterre, amelyeken látszik, hogy milyen állatokat árulnak annak a kínai városnak a piacán, ahonnan elkezdett terjedni a kínai koronavírus. Vuhan piacán a képek szerint például farkaskölyköket és cibetmacskát is lehetett venni, és a második képen látszik, hogy a vírus kitörése után még mindig árulnak vadállatokat.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX

— Muyi Xiao (@muyixiao) January 21, 2020