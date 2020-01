A Twitteren üzenget egymásnak Trump és az iráni elnök

Haszan Róháni iráni elnök Twitter-üzenetben válaszolt hétfőn Donald Trump vasárnapi fenyegetésére: Mint írta: „Soha senki sem fenyegetheti az iráni nemzetet!”

Az amerikai elnök is Twitter-üzenetben tudatta előzőleg, hogy 52 iráni célpontra sújt le az Egyesült Államok, ha Irán megtorolja amerikaiakon Kászim Szulejmáni tábornok pénteken, Bagdadban történt likvidálását.

A két elnök között kezd egyfajta számháború is kialakulni. Róháni üzenetében az 52 célpontra utalva a 290-es számot idézte Trump emlékezetébe. Ennek magyarázata: 1988-ban egy amerikai hadihajó lelőtt egy iráni utasszállító repülőgépet, aminek 290 halálos áldozata volt.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

