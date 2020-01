Canberrában olyan rossz a levegő, hogy bezárták a vészhelyzeteket kezelő ügynökség irodáját

A vészhelyzetek kezeléséért felelős minisztérium hétfőn bezárta canberrai irodáját a rossz levegőminőség miatt — írta meg a CNN. Ausztrália fővárosát gyakorlatilag fojtogatja a bozóttüzek okozta füst, hétvégén nem volt olyan város a világon, amelynek rosszabb lett volna a levegőminősége.

A helyzet helyi idő szerint hétfőre sem javult: Canberra légszennyezettségi mutatója a 340-et is meghaladja. Összehasonlításként, az eddigi negatív csúcstartó Peking jelenleg 170-es értéknél jár.

Although no fires have threatened the Nations Capital (Canberra), heavy smoke from bushfires burning throughout New South Wales is having a major impact on Canberra. pic.twitter.com/akPcQwrDnX

— Patrick Mills (@Patty_Mills) January 6, 2020