Van egy egészségügyi mutató, amire tényleg büszkék lehetünk

Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - mondta az egészségügyi államtitkár az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Horváth Ildikót elsősorban az Európai Bizottság napokban nyilvánosságra hozott jelentése kapcsán kérdezték. Ebből többek között az is kiderül, hogy javult a magyarok egészségi állapota. Megállapították továbbá, hogy a magyarok születéskor várható élettartama és az egészségben eltöltött éveinek száma is nő, ráadásul gyorsabb tempóban, mint az európai átlag — közölte az államtitkár.

Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk a jelentést, amely szerint a legerősebb dohányosok vagyunk, az átlagnál jóval több alkoholt iszunk és korán halunk meg.

Horváth Ildikó kiért arra is, hogy az országokra vonatkozó jelentések azért is fontosak, mert sokan tanulhatnak egymástól a tagállamok. A jelentésekből kiderült például, hogy a várható élettartam összefügg az influenzafertőzéssel is. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy már megjelent az influenza A vírusa Magyarországon, de csak januárban várható a fertőzés elterjedése, így még most sem késő beadatni az influenza elleni védőoltást.

Az államtitkár hangsúlyozta a szűrővizsgálatok fontosságát is. Elmondta, a népegészségügyi szűréseiken csaknem 2 ezer embernél sikerült a rákmegelőző állapotot kezelni, több mint 200 esetben megtalálták a daganatot és azt kezelték. Életeket mentettek a szűrések – szögezte le Horváth Ildikó.

Kiemelt kép: Kovács Tamás/MTI