Soros: A CEU megvédte az akadémiai szabadságot Orbán Viktor korrupt kormányától,

Soros György is részt vett a CEU új kampuszának hivatalos avatóján Bécsben. Soros beszédet is mondott, amelyben megköszönte Michael Ignatieff rektornak, hogy segített levezényelni a költözést. Emellett köszönetet mondott Bécs városának és polgármesterének is, hogy ilyen melegen fogadták az egyetemet.

A CEU határozottan megvédte az akadémiai szabadságot Orbán Viktor korrupt kormányától, miközben ő el akarta pusztítani az egyetemet.

– mondta Soros György a megnyitón. Azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy az amerikai programokat Bécsbe költöztették, kötelességük ottmaradni Magyarországon is, mert tartoznak ennyivel a tüntetőknek, akik megvédték az egyetemet.