Sassoli és Tusk is a Brexit határidejének meghosszabbítását szorgalmazza

Donald Tusk szerdán a Twitteren azt is közölte, hogy az újabb halasztásra a rendezetlen kilépés elkerülése érdekében van szükség. Hozzátette: írásbeli eljárást fog javasolni egy EU-csúcstalálkozó ismételt összehívása helyett.

Boris Johnson brit miniszterelnök kedd este bejelentette, kormánya szünetelteti a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikációs folyamatát, miután a londoni parlament alsóháza elfogadta a szerződés általános alapelveit, de leszavazta az annak jóváhagyására kidolgozott rendkívül feszes menetrendet.

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke is hasonlóan gondolkodik: szerdán “tanácsosnak” nevezte a brit kérelem pozitív elbírálását, aláhúzva, az lehetővé tenné, hogy a szigetország tisztázza álláspontját.

Following #Brexit votes in Westminster, UK gov’s request for extension until January 31 remains. I think it is advisable that the @EUCouncil accepts this extension. This will allow UK to clarify its position and @Europarl_EN to exercise its role https://t.co/7cd0YnNbTW pic.twitter.com/aqIqw7lLR4

— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2019