Brexit: a londoni alsóház megszavazta a kilépési feltételeket rögzítő megállapodást

Jóváhagyta kedd este a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezményről szóló törvénytervezet a ratifikációs folyamat következő szakaszaiba lépjen.

Az öt és fél órás vita után megtartott szavazáson a képviselők 329-299 arányban voksoltak a megállapodásra.

Ez még korántsem a végszavazás a múlt héten elért megállapodásról, mivel az egyezség ratifikálását célzó törvénytervezetnek az alsóházban és a felső kamarában, a Lordok Házában is több további tárgyalási szakaszt meg kell járnia.

A kedd esti szavazás eredményének különös jelentőséget ad ugyanakkor az, hogy a Brexit-folyamat kezdete óta a londoni alsóház most először szavazott meg egy olyan megállapodást – még ha egyelőre csak elvi szinten is -, amely a kilépési feltételeket rögzíti. Az előző brit miniszterelnök, Theresa May kormánya háromszor terjesztette az alsóház elé a tavaly novemberben elért eredeti Brexit-egyezményt, de a képviselők mindháromszor leszavazták az akkori tervezetet.

Boris Johnson ütemtervét viszont leszavazták, a képviselők 322 nem, 308 igen szavazat ellenében elutasították a kormány menetrendjét.

Így a brit miniszterelnök terve, vagyis az, hogy október 31-gyel a megállapodás alapján lépjenek ki az EU-ból, nem kapott jóváhagyást.

