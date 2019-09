Rasszista kép miatt kell magyarázkodnia a kanadai miniszterelnöknek

Egy közel 20 éves fotó miatt kényszerült magyarázkodásra és bocsánatkérésre kanadai miniszterelnök. A Time magazin helyi idő szerint szerdán hozott nyilvánosságra egy képet, amelyen Justin Trudeau arabnak beöltözve, barnára mázolt arccal látható. A politikus akkoriban egy exkluzív és igen drága magániskolában tanított, az iskolai évkönyvben is megjelent fotó pedig az egyik rendezvényen készült.

