Katy Perry cipője ugyanazért rasszista, amiért nem kéne senkinek sem feketére kennie az arcát

Itthon élő adásban lehet szavazni barna festékkel bekent arccal bohóckodó celebekre egy szórakoztató tévéműsor keretein belül, az Egyesült Államokban viszont már akkor rasszizmust kiáltanak, ha piacra dobnak egy olyan cipőt, amin egy női arc látható, miközben a cipő történetesen fekete színű. Ahhoz, hogy megértsük, miért van ez így, tudnunk kell azt is, hogy mi az a blackface.

Az Egyesült Államokban 1970-ben vezették be a Fekete Történelem Hónapját, amit azóta minden év februárjában megtartanak, már az Egyesült Királyságban, Kanadában és Írországban is. Kissé ironikus, hogy pont most, februárban sikerült több divatcégnek is piacra dobnia olyan darabokat, amiket azonnal rasszistának kiáltottak ki. A napokban a Guccinak kellett elnézést kérnie, amiért egy olyan fekete pulóvert gyártottak le, aminek nyakrészén egy nagy piros száj látható, ami többek szerint egyenértékű a blackface-szel, vagyis a nem fekete emberek arcának feketére festésével.

Hasonló kritikákat kapott Katy Perry is, aki az éneklés mellett egy cipőkollekcióval is pénzt akart szerezni. A kérdéses darab egy női arcot ábrázolt, csakhogy a cipő maga fekete volt, ami miatt ezt is rasszistának nevezték. Egyébként ez a cipő összesen kilenc színben volt elérhető, nemcsak feketében, ez Perry és a cipőket forgalmazó Global Brands Group közös nyilatkozatában olvasható, amiben azt is fontosnak tartották megemlíteni, hogy a kifogásolt, arccal ellátott cipőben

Még az Adidasnak is sikerült belekevernie magát a botrányba egy egészen béna húzással: a Fekete Történelem Hónap tiszteletére készítettek egy hófehér, részben pamutból, vagyis gyapotból készült cipőt. Márpedig a gyapot a rabszolgaság egyik jelképe az USA-ban, hisz a rabszolgatartó Amerikában a feketékkel szedették az.

Az amerikai Vogue egykori kreatív igazgatóját, Grace Coddingtont is betámadták a napokban, miután olyan fotók készültek róla konyhájában, amin a háttérben látható, hogy a só-, liszt és cukortartói fekete háziasszonyt formáznak.

Old yearbooks? Here are two NEW photos posted TODAY. Grace Coddington, current @Vogue contributor, who was creative director for years. She has a lucrative collaboration with @LouisVuitton and @IMG.

On her kitchen shelf she has a collection of racist Mammy figurines

📸 @bferry pic.twitter.com/OfDpQOomiM

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) 2019. február 8.