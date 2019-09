A Human Rights Watch kibukott Trócsányi jelölésén

Ahogy korábban megírtuk, bizottsági ügyekben tájékozott források szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a nemzetközi együttműködés – fejlesztési támogatás vagy a humanitárius segélyezés – katasztrófavédelem területét bízná Trócsányi Lászlóra.

Az Euronews most azt írja, hogy a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezetnek nem igazán tetszik Trócsányi jelölése, a szervezet egyik vezetője pedig Twitteren hangot is adott nemtetszésének.

– kérdezte Andrew Stroehlein, a Human Rights Watch egyik vezetője.

So, wait – they’re going to give the humanitarian aid portfolio to the ruling party of Hungary, which has been caught _literally_ starving people in custody multiple times? https://t.co/0VHFjRsNZ7

— Andrew Stroehlein (@astroehlein) September 8, 2019