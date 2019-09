Kilép a kormányból Boris Johnson testvére

Jo Johnson, Boris Johnson miniszterelnök testvére lemond parlamenti tagságáról és miniszteri posztjáról, jelentette be a Twitteren.

Mint írta, megtiszteltetés volt számára 9 éven át a parlamentben dolgozni, valamint három miniszterelnök minisztereként szolgálni, de az elmúlt hetekben feloldhatatlan feszültséget okozott számára a nemzeti érdekek és a családja iránti hűsége közötti vívódás, ezért inkább távozik a kormányból.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

