Második éve Bécs a világ legélhetőbb városa

Sorozatban másodszorra Bécs lett a világ legélhetőbb városa az Economist Intelligence Unit kutatása szerint, írja a CNN. A felmérésben a településeket stabilitásuk, kultúrájuk, környezetük, oktatási, infrastrukturális és egészségügyi rendszerük alapján rangsorolták idén is.

Bécs tavaly vette át az első helyet Melbourne-től, amely hét évig állt az élen, és most is a második a listán. A top 5-be még Sidney, Oszaka és Calgary fért be.

Bár a top 10-et főként Ausztrália, Kanada és Japán dominálja, Európa összességében jól teljesített. A legjobb húszba több észak-európai város is bekerült: Koppenhága az első tízben kapott helyet, Zürich, Frankfurt és Genf pedig a 11., 12. illetve a 14. pozíciót csípte el.

Helsinki, Amszterdam és Hamburg szintén az első húszban van, Berlin és Luxembourg pedig épphogy kicsúszott ebből a körből.

A legmagasabban rangsorolt amerikai város Honolulu, amit sorrendben Atlanta, Pittsburg, Seattle és Washington követ. Chicago a 41. lett.

London és New York a 48. és az 58. helyen zárt, a relatíve rossz helyezést főként a rossz infrastruktúrának és az instabilitásnak, valamint a bűncselekmények magas számának köszönhetik. Párizs a sárgamellényesek kormányellenes tüntetései miatt hat helyet csúszott vissza és már csak 26.

Ami Ázsiát illeti: Szingapúr a 40., Dubaj a 70. legélhetőbb város, Hongkong pedig a 38., igaz, a listát még azelőtt állították össze, hogy kitört volna a botrány a városállamban.

A világ legkevésbé élhető városa a szíriai Damaszkusz, amit szorosan követ a lista végén a nigériai Lagos, és a bangladesi Dakka.

Kiemelt kép: iStock