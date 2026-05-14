Az új Agymenők-sorozat egy multiverzumos sci-fi, amiben Stuart próbálja megmenteni a világot

Az HBO Max bemutatta az Agymenők legújabb spin-off sorozata, a Stuart az univerzum ellen első előzetesét.

Az új széria magyar idő szerint június 24-én indul az HBO Maxon, és a rövid kedvcsináló alapján arról szól majd, hogy a jól ismert képregénybolt tulajdonosa, Stuart Bloom (Kevin Sussman) összetör egy eszközt, amit Sheldon és Leonard épített, emiatt veszélybe kerül az általunk ismert valóság. Stuart megpróbálja hát megmenteni az univerzumot, e küldetésében pedig egy rakás ismerős arc segíti: barátnője, Denise (Lauren Lapkus), geológus barátja, Bert (Brian Posehn), valamint a kvantumfizikus Barry Kripke (John Ross Bowie).

A multiverzumban bolyongva aztán a szinopszis szerint találkoznak majd az Agymenőkből ismert karakterek párhuzamos univerzumokból származó változataival is. Az angol cím (Stuart Fails to Save the Universe) nem sejtet túl sok jót a küldetés kimenetelét illetően.

A Stuart az univerzum ellent az eredeti sorozat társszerzői, Chuck Lorre, Zak Penn és Bill Prady jegyzik, ők a vezető producerek is. Ez lesz az Agymenők-univerzum negyedik sorozata az eredeti széria, Az ifjú Sheldon és a Georgie és Mandy első házassága után.

