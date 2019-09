Már öt halottja van a Dorian hurrikánnnak

Hétfő estig öt halálos áldozatról érkezett jelentés a Dorian hurrikán pusztította Bahama-szigetekről, helyi idő szerint este az amerikai Virginia államban is szükségállapotot hirdetett a kormányzó.

A szokatlanul lassan mozgó hurrikánt a meteorológusok változatlanul az idei év legpusztítóbb viharának minősítik. A vihar hétfőn este, másfél nap elteltével még mindig a Bahamák fölött tombolt.

fogalmazott Hubert Minnis, a Bahamai Közösség kormányfője, amikor bejelentette a Dorian halálos áldozatait. Rendkívül kiterjedtnek és az ország történetében példa nélkül állónak nevezte a pusztítást.

This is the scene in Abaco Bahamas #HurricaneDorian2019

pic.twitter.com/Jhib5RZBmp

— Breaking911 (@Breaking911) September 1, 2019