Nyolcéves kisfiú a Dorian hurrikán első halálos áldozata

Eddig tisztázatlan körülmények kötött életét vesztette egy 8 éves kisfiú a hurrikán sújtotta Bahamákon, ő a természeti csapás első halálos áldozata — írta meg a CNN helyi sajtóértesülések alapján.

First fatality from Hurricane Dorian: A 7-year-old boy drowned on the Abaco Islands and his sister is missing, according to the Bahama Press pic.twitter.com/rmf5Db9BiH

— BNO News (@BNONews) September 2, 2019