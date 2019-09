Hatalmas pusztítással csapott le a Dorian, a „szörnyvihar” a Bahamákra

Így jellemezte a bahamai Abaco-szigeteken élő Leigh Lamattina-Davis az NBC News-nak, milyen rombolást végzett a területen vasárnap a Dorian. Az ötös erősségű hurrikán a valaha mért legerősebb vihar, ami lecsapott az atlanti-óceáni szigetcsoportra.

A majdnem háromszáz kilométer per órás szelekkel és több mint 350 kilométer per órás széllökésekkel érkezett hurrikánt szörnyviharként jellemezte Hubert Minnis bahamai kormányfő, aki mindenkit arra sürgetett, keressenek menedéket az Abaco-szigeten vasárnap végigsöprő hurrikán elől, ami magyar idő szerint hétfő délelőtt érte el Grand Bahama szigetét. Ahol a Bahamas Tribune című bahamai lap beszámolója szerint a nemzetközi repülőtér magyar idő szerint hétfő reggel már víz alá került.

Helyszíni beszámolók szerint több alacsony fekvésű szigeten is több száz ember dacolt a kötelező evakuálással, mert nem számítottak ekkora pusztításra, de az ott maradt emberek pontos számát egyelőre nem lehet tudni. A Tribune-nak egy abacói szálloda vezetője pénteken még magabiztosan azt mondta, maradnak, mert az épület ki fogja bírni az érkező hurrikánt, de 48 órával később már rémülten menekültek a vendégek az omladozó épületből. „Nem tudtuk, hogy ez egy ötös erősségű hurrikán lesz” – mondta az Abaco Beach Resort egyik alkalmazottja.

Minnis kormányfő egy sajtótájékoztatón sírva közölte, csak remélni tudja, hogy akik nem menekültek el, túl fogják élni a pusztítást. A kormányfő közölte:

Ezt megerősítette José Andrés szakács, aki a Twitter-oldalán osztott meg egy videót, amit a bahamai sofőrjük küldött át nekik. A felvétel az Abaco-szigeteken készült, amikor a hurrikán szeme átvonult a terület felett.

We got this video from our Bahamian driver! This came from Abaco island, while the Eye of Dorian was passing by…⁦ @WCKitchen ⁩ big damage! pic.twitter.com/nq0VWen2Cc

Egyelőre egy halálos áldozatról érkezett jelentés, de azt hivatalosan még nem erősítették meg. A bahamai Eyewitness Newsnak egy nagymama elmondta, két unokája is eltűnt, és egyiküket, egy nyolcéves kisfiút, később holtan találtak. Testvére nem került elő. A halálesetet hivatalosan még nem erősítették meg. A hatóságok egyelőre csak egy halálesetről tudnak, de az egy autóbaleset miatt történt.

Közben a helyi katasztrófavédelem figyelmeztette az embereket, hogy az erős szelek miatt képtelenek lesznek a bajba jutott emberek segítségére sietni. Minnis elmondása szerint őrültség lenne a vihar közben mentőalakulatokat küldeni a helyszínekre. A kormányfő kijelentette:

Az Abaco-szigeteken nagyjából hatezer ember él, és nem tudni, mennyien maradtak ott – írta az Eyewitness News.

A desperate cry for help 😢😢😢😢 #HurricaneDorian #Abaco #Bahamas Lord please help us pic.twitter.com/874BEsiB8t

Minnis közölte, hogy leghamarabb szerdán tudnak mentőalakulatokat küldeni az Abaco-szigetekre, ahol egyelőre nem lehet felmérni, hogy pontosan mekkora károkat okozott a hurrikán. A Bahamákon magyar idő szerint délután 1 órakor lesz napfelkelte, és várhatóan csak azt követően lehet felmérni a károk nagyságát. Azonban az eddig érkezett videók tanúsága szerint hatalmas volt a pusztítás.

More video out of Abaco it's like a tornado went through the place pic.twitter.com/0EkdwPGkjp

A videókon méteres víz alá került településeket lehet látni, romba döntött házakkal, kettétört fákkal, és felborult autókkal. A letépett tetejű házakban még belül is víz állt, és teljes volt a rombolás.

Egy abacói lakos a hurrikán pusztítása közben készített videót, amin belülről látni, milyen rombolást végzett házában a vihar.

Lord we NEED you. 🙏🏽😩 pic.twitter.com/bfEwn6BrT0

Közben sokan kétségbeesetten próbált menedékhelyekre jutni, amikor a terület felett elvonult a hurrikán szeme, ami ideiglenes nyugalmat biztosított.

– írta Twitter oldalán Latrae Rahming, az előző kormányfő szóvivője.

Damn I don't know-how safe is it evacuating people with tractors and a dump truck pic.twitter.com/fsZx3LEjip

Marsh Harbour Abaco ppl trying to get out in trucks and tractors 🚜 🥺🥺🥺I pray they get to safety and my family is safe pic.twitter.com/PnnPzkhJSE

— The Bahamas is not a real place (@SMF_SaltLifeC) September 1, 2019