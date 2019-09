Trócsányi visszalépett, új bizottsági alelnököt kell jelölnie a Fidesznek

Halmai Katalin, a Nemzetközi Sajtó Szövetség elnöke arról írt Twitteren, hogy Trócsányi László korábbi igazságügy-miniszter visszalépett a EP Alkotmányügyi Bizottságának alelnöki jelöltségétől.

Hungarian MEP @trocsanyi in a letter to Tajani has withdrawn his nomination to be the vice-chair of @EPInstitutional because he is the official European Commissioner candidate of #Hungary. @EPPGroup will nominate a new #Fidesz candidate to the post, @FideszEP has announced

