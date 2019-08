Egy csatorna elnyelte a hároméves kisfiút

Hatalmas szerencséje volt egy hároméves kínai kisfiúnak, akinek a nem mindennapi balesetéről készült videója már bejárta a fél világot. A kisfiú ugyanis lezuhant egy csatornába, miután rálépett egy nem túl stabil csatornafedélre.

Csakhogy a gyermek édesapja ki tudta húzni a szerencsétlenül járt fiút, így a gyermek kisebb sérülésekkel megúszta az egészet.

Az esetről készült videót itt nézhetik meg:

LUCKY ESCAPE: This three-year-old boy sustained only minor injuries after falling down a manhole in China.

The broken cover gave way as he stepped on it, and thankfully his father was able to reach in to pull him out. https://t.co/fZYM5kHqn0 pic.twitter.com/bAXl6Qg3xi

— ABC News (@ABC) August 6, 2019