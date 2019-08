Az amerikai hatóság szerint a NAV és az OFI is érintett az Microsoft korrupciós botrányában

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) most nyilvánosságra hozott jelentése arról ír, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet (OFI) is érintett a Microsoft (MS) magyarországi vesztegetési ügyleteiben – tudta meg a napi.hu.

A tőzsdefelügyelet szerint a MS hazai „vesztegetési periódusa” 2013-2015-ig tartott és ebben a redmondi anyacég magyar leányvállalata valamint az itteni disztribútorcégek vettek részt. Utóbbiakat nem nevesítik, de az korábbról tudható, hogy a Racionet Zrt., az Euro-One Zrt. és az időközben már a 4iG Zrt. által felvásárolt Humansoft Kft. voltak az érintettek, amelyek erősen kötődnek kormányközeli üzletemberekhez – írja a napi.hu.

Kedden megírtuk, magyar belügyes szoftverbizniszek voltak a korrupció iskolapéldái. Hadházy Ákos független parlamenti képviselő az MTI-nek küldött közleményében arról ír, hogy feljelentést tesz a Microsoft-ügyben.

Bár az érintettek kézzel-lábbal tiltakoznak, részletkérdésekre hivatkozva játsszák a sértődöttet, a lényeget valójában elismerték: az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szoftverbeszerzései szerepelnek példaként az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által a Microsoft-ügyben közzétett jelentésben.

Szerinte vagdalkozás helyett tisztázni kellene, mi történt pontosan, „kiknek a zsebébe vándorolt a kenőpénz”.